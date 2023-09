78 pessoas foram resgatadas no mar em Arraial do Cabo no feriado

Arraial do Cabo recebeu milhares de visitantes no feriadão de 7 de setembro. O Grupamento Marítimo de Guarda-vidas, por meio da Defesa Civil de Arraial do Cabo, divulgou, nesta terça-feira (12), o balanço de ocorrências nas praias do município.

Durante os quatro dias as equipes estiveram presentes em pontos estratégicos para garantir a ordem e a segurança de moradores e turistas. Nenhum óbito foi registrado.

Confirma os números:

78 resgates no mar, com todas as pessoas liberadas no local;

15 atendimentos a pessoas na areia com mal estar e outras situações;

25 crianças perdidas foram entregues aos seus responsáveis;

172 prevenções em toda extensão das praias.