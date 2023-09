Saúde de Cabo Frio promove mutirão de exames para zerar demanda reprimida

O município de Cabo Frio está dando um passo decisivo para melhorar o acesso à saúde de seus cidadãos. Com uma fila de espera de 6.700 pacientes, desde janeiro de 2022, a Secretaria de Saúde está lançando um mutirão de exames para zerar essa demanda reprimida.

Durante os meses de setembro e outubro, serão realizados um total de mais de 6 mil atendimentos, incluindo exames de ultrassom e exames de imagens. Essa iniciativa busca, além de atender à demanda normal, também acrescentar exames adicionais para eliminar a fila de espera.

Para descentralizar e oferecer fácil acesso à população, os atendimentos serão em três pontos: no Posto de Atendimento Médico (PAM), no bairro São Cristóvão; no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead), em Tamoios; e no ambulatório no bairro Jardim Esperança.

Para garantir que todos os pacientes sejam atendidos de maneira eficiente, uma equipe específica estará disponível para realizar os contatos, agendar e confirmar as consultas. Por isso, a Secretaria de Saúde orienta o paciente a manter o cadastro atualizado na Unidade Básica de Saúde do bairro em que é assistido, principalmente, o número de telefone para contato.

“Essa ação visa reduzir o tempo de espera dos pacientes e melhorar o acesso aos serviços de saúde, garantindo que todos recebam o atendimento necessário o mais rápido possível. Ao final do mutirão, a expectativa é que os pacientes estejam sendo atendidos dentro do mês”, explica o secretário de Saúde, Bruno Alpacino.