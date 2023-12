Programa Social Cartão Dignidade de Cabo Frio que prevê passagem de ônibus a R$1,50 inicia cadastramento

A Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com a Auto Viação Salineira, inicia nesta sexta-feira (29) e sábado (30), o cadastramento para o Cartão Dignidade, que prevê a tarifa de ônibus, para as linhas municipais, a R$ 1,50.

A ação faz parte do Programa Social Cartão Dignidade (Lei N.º 2.483/2013), em que o município subsidia parte da tarifa, reduzindo o custo para o cidadão. Com o Cartão Dignidade, a pessoa terá direito a duas passagens no valor de R$ 1,50 por dia. Para se cadastrar, o cidadão deve se dirigir aos pontos de atendimento e apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência.

Nesta sexta (29), o cadastramento vai acontecer das 8h às 16h40, já no sábado, das 8h às 15h. Os pontos de atendimento são: Central de Atendimento Globalmob, localizada na Av. Central, 81, no Jardim Excelsior; Terminal de ônibus do Largo Santo Antônio, na Rua Itajuru; e no Shopping Unapark, em Tamoios, que fica na Avenida Independência, lote 16, quadra 15, em Unamar.

O cadastro continua após o feriado do Réveillon. A partir do dia 02 de janeiro, nos três pontos de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h40, e nas sextas-feiras, das 8h às 16h40.