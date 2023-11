Abertura do Natal em Araruama promete encantar crianças e adultos nessa sexta-feira

O espírito e a magia natalina vão emocionar a população araruamense. A Abertura do Natal acontece hoje, dia 24, a partir das 18h30, na Praça Menino João Hélio, no Centro.

Uma festa linda, cheia de cor e brilho que promete mexer com a imaginação de crianças e adultos.

Veja a programação:

18h30- Quarteto (sax, violino, violoncelo e teclado)

19h30- Peça Teatral “O Papai Noel sumiu – um conto de Natal”

20h- show com Alan Quintanilha

20h30- Desfiles: (infantil, personagens natalinos, turma da terceira idade)

Desfile do Papai e da Mamãe Noel em carro aberto

Apresentação musical com personagens vestidos de anjos

21h- Show com Alan Quintanilha

A festa está sendo preparada com muito amor e será inesquecível! Venha e traga as crianças!!