O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Arraial do Cabo

O prazo para inscrições no Processo Seletivo Simplificado 004/23 se encerra no próximo domingo, dia 26 de novembro. A Secretaria de Administração disponibilizou uma equipe hoje, 24 de novembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de inscrição. Local: Antigo cinema, ao lado da Câmara.

Cabo Frio

A Bandeira Azul da Praia do Peró, em Cabo Frio, será hasteada pelo sexto ano seguido no dia 07 de dezembro. O anúncio foi feito pela coordenadora do projeto, Luisa Rieth, durante reunião do Conselho Gestor, onde também foi apresentado resumo das últimas ações e planos para maior envolvimento das escolas do Peró nos programas ambientais do Programa Bandeira Azul. A reunião aconteceu após a visista surpresa da coordenadora nacional do projeto, Leana Bernardi, para inspeção de rotina.

São Pedro da Aldeia

O Tribunal de Contas do Estado aprovou, por unanimidade, em sessão plenária realizada na última quarta-feira (22), as contas do prefeito Fábio do Pastel do exercício de 2022. A conselheira Marianna Montebelo foi a relatora. O prefeito destacou a importância do trabalho intersetorial para conduzir a gestão com responsabilidade fiscal. Ele ressaltou que o compromisso do governo é com a regularidade fiscal e com a legalidade. Fábio lembrou que neste mês o município foi o único da região a entrar na categoria prata do portal da transparência em ranking divulgado pelo TCU.

Búzios

Búzios está recebendo os primeiros containers, transportados por carretas com mais de 4,30 m de altura, para guardar material do Mundial da Juventude de Vela de Búzios 2023. Para descarregar os containers nos clubes de Vela da cidade, é necessário um logístico com apoio da Guarda Municipal durante a madrugada, para não atrapalhar o trânsito na Península. O Mundial acontece de 03 a 16 de dezembro, no Iate Clube de Armação de Búzios (ICAB)e no Búzios Vela Clube (BVC), e reúne 61 países do mundo. É o maior evento da Vela Jovem do Mundo (14 a 18 anos), com mais de 400 velejadores inscritos. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Vela (CBvela), com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos e de Lazer e do Esporte.

Iguaba Grande

Festa de arromba! O vereador Júnior Bombeiro prepara uma festa de arromba para o dia 17 de dezembro, em comemoração a mais um aniversário. O primeiro convite já foi entregue, para o prefeito Vantoil Martins. O segundo quem recebeu foi o chefe de gabinete e pré-candidato, Fabinho Costa.

Araruama

Rola na Praça Menino João Hélio que o vereador Aridinho não faz mais parte do grupo político da prefeita Lívia de Chiquinho. Segundo os fofoqueiros de plantão, Aridinho não comenta o porquê de seu desligamento do grupo. Nos corredores da Câmara já tem gente dizendo que ele irá para o grupo da vereadora Penha Bernardes.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar o Dia “D” da campanha Novembro Azul, que acontecerá no dia 25/11, de 09h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família. Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há testes e exames que precisam ser realizados com frequência. Nesse dia, serão realizados atendimentos preferencialmente do “homem” com solicitações de exames laboratoriais: Hemograma completo, Dosagem da glicemia; Lipidograma; Exames de urina; PSA; Exames de imagem (USG Transretal e Próstata). Os pacientes já sairão com seus exames de imagem agendados. Será realizado também nesta data: Ações de promoção e prevenção em saúde Bucal; Verificação da pressão arterial; Atualização da carteira vacinal; Verificação do perímetro abdominal e do IMC; Oferta de testes rápidos (HIV, VDRL, Hepatite B e Hepatite C). Os Exames laboratoriais solicitados no dia “D” (Campanha Novembro Azul) poderão ser feitos nos laboratórios e clínicas especializadas do Município. As orientações são para o cuidado diário e compreendem a promoção, prevenção de doenças, agravos e recuperação da saúde da população masculina ao longo do curso do vida.