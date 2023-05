Ação de ordenamento na Praia do Canto, em Búzios, é realizada

A Prefeitura de Búzios promoveu uma intervenção na Praia do Canto, na sexta, dia 05, retirando os barcos abandonados, e acolhendo as pessoas em vulnerabilidade social que costumam dormir no local.

A iniciativa contou com as Secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos e teve o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Secretaria de Serviços Públicos, de Segurança e Ordem Pública, por meio do Proeis, além do apoio da Guarda Marítima Ambiental e a Colônia de Pescadores Z23.