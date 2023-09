Adolescente morto a tiros em abordagem da Polícia Civil na RJ-124 é enterrado em Araruama

O adolescente Lucas dos Santos Gonçalves, de 17 anos, morto a tiros junto com o amigo, Vinícius Almeida da Silveira, de 29 anos, durante uma abordagem da Polícia Civil na RJ-124, na última noite desta quarta-feira (20), foi enterrado na manhã desta sexta-feira (22) em Araruama.

O enterro ocorreu por volta das 10h30 no Cemitério São Sebastião e reuniu familiares e amigos. Os pais do adolescente estavam bem abalados. Nesta quinta (21), eles também acompanharam o enterro de Vinícius, amigo da família que estava no carro dirigido pelo pai do adolescente.

Renato Santos levou um tiro de raspão e nega a versão da Polícia Civil de que houve confronto. Ele afirma que não havia arma dentro do carro e que obedeceu a ordem de parada dos policiais, na altura do bairro Vila Nova, na cidade de Iguaba Grande.

A Polícia Civil disse que foi instaurado Inquérito Policial para apurar as circunstâncias da diligência que resultou na morte dos rapazes. Disse ainda que, segundo apurado até o momento, os policiais envolvidos na ação afirmaram que houve troca de tiros durante a abordagem, que uma pistola 9mm com kit rajada foi apreendida com um dos envolvidos e que um deles ainda “fazia uso de roupas camufladas, parecidas com as roupas utilizadas pelos traficantes locais que se encontram homiziados nas matas do município”.

“Foi realizada a perícia no local do confronto e todas as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas e encaminhadas à perícia. A polícia vem trabalhando firme no combate a criminalidade da cidade, notadamente o tráfico de drogas! O Inquérito Policial instaurado será enviado ao Ministério Publico tão logo todas as diligências sejam ultimadas”, disse a Polícia Civil.