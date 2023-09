Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio organiza mutirão de empregos com a participação de 20 empresas locais

By

A Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio promoverá no dia 9 de novembro, um evento que reúne aprendizado e empregos. O “Bora Trabalhar” ofertará de graça, na parte da manhã, palestras com profissionais da área de RH, psicologia e moda com intuito de preparar os candidatos para entrevistas, além de ajudar na edição dos currículos e na maneira de se vestir para causar uma boa impressão nas entrevistas de emprego.

Na parte da tarde, os interessados nas vagas de trabalho poderão colocar em prática o aprendizado obtido na parte da manhã em entrevistas de emprego que acontecerão com as quase vinte empresas parceiras do evento.

Entre os estabelecimentos contratantes confirmados para o “Bora Trabalhar” estão grandes empresas como Salineira, Casa do Pedreiro, além de negócios da área de turismo, gastronomia e varejo.

Os candidatos interessados devem levar documento de identificação e carteira de trabalho no dia 9 de novembro, não é necessário cadastro prévio. Já as empresas que tenham vagas disponíveis podem participar se cadastramento previamente através do WhatsApp da AHTCF (22) 99229-4785.

“Nosso objetivo é conectar quem está buscando por emprego com as empresas que estão com as vagas abertas. É tudo gratuito, tanto para a empresa contratante como para os candidatos”, afirma o presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha.