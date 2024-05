Alexandre Pantoja, campeão mundial, defenderá seu cinturão no próximo sábado

Alexandre Pantoja (peso-mosca) é a principal atração do card do UFC 301. No próximo sábado, (04), O lutador de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, defenderá em seu estado natal o cinturão do peso mosca contra o australiano Steve Erceg. Ele não será o único campeão a subir no octógono em 4 de maio. O ex-detentor de cinturão José Aldo, um dos ídolos de Pantoja, largou a aposentadoria e fará seu retorno ao MMA após quase dois anos.

Pantoja enxerga o UFC 301 como oportunidade de expandir o impacto do MMA no Brasil. O lutador acredita que o evento no Rio de Janeiro pode fazer com que ele próprio seja mais reconhecido nacionalmente, e que o país poderia se beneficiar com a construção de novos ídolos esportivos. A luta será transmitida por um telão na praça do Cova em Arraial do Cabo a partir das 18h30.

O adversário de Pantoja no UFC 301 terá oportunidade precoce de lutar por cinturão. Steve Erceg possui somente três lutas na companhia — todas vitórias, duas delas contra os top-15 David Dvorak e Matt Schnell. 10ª colocado no ranking do peso mosca, o australiano será o desafiante devido a lesões e ao histórico negativo de outros contenders contra Pantoja.