Placas de identificação são instaladas na Rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), em parceria com a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Projeto Geoparques Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, iniciou a instalação das placas de identificação do projeto na Rodovia Amaral Peixoto. Saquarema foi o primeiro município a ter suas placas instaladas.

Capitaneado pela professora de Geologia da UFRJ, Dra. Katia Leite Mansur, o projeto do Geoparques envolve 16 municípios costeiros do Estado. Atualmente, o Geoparques Costões e Lagunas do Rio de Janeiro é considerado Aspirante pela UNESCO, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.

Em julho, Saquarema irá receber a visita dos representantes da UNESCO para avaliação do patrimônio geológico e sua divulgação, buscando assim receber a chancela de Geoparques Mundial.

“A valorização e salvaguarda desse patrimônio geológico é fundamental para compreendermos a formação do nosso planeta e da geomorfologia de Saquarema. A chancela da UNESCO é fundamental para o reconhecimento do projeto e sua importância a nível mundial, pois temos em nosso território registros geólogicos importantíssimo que devemos preservar e enaltecer”, explica o Secretário de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães.

Esta é a primeira de uma séries de intervenções promovidas pela Prefeitura e o Projeto Geoparques para promover conservação e divulgação do patrimônio geológico de Saquarema.