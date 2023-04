Aluno leva faca e tesoura para a escola em Cabo Frio e ameaça cuidadora que tentou retirar os objetos

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, um dos alunos do Centro Educacional Municipal Profª Marli Capp, localizado no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, tentou atacar a própria cuidadora dentro da unidade de ensino.

O aluno tem espectro autista severo, por isso, tem uma pessoa direcionada aos seus cuidados. O aluno portava uma faca e tesoura, ao tentar tirar o objetos dele, ele foi agressivo. Mas ninguém se feriu.

Confira nota na íntegra da escola:

“Prezados; Hoje, por volta das 7:50, um dos nossos alunos PCD (pessoa com deficiência. altismo severo), estava portando uma faca e tesoura, e demostrou um comportamento agressivo contra a sua própria auxiliar quando esta retirou dele a faca. Para conter qualquer tipo de ataque e, sobretudo, priorizando a integridade física de todos, o inspetor de alunos o segurou e o corredor das salas foi liberado. As aulas retornaram ao normal apenas após a chegada do responsável e retirada do aluno. É válido ressaltar que, além da auxiliar, ninguém mais sofreu qualquer agressão. Como estamos atentos a qualquer tipo de movimentação atípica devido as últimas informações divulgadas na região, imediatamente acionamos a Polícia Militar, e também notificamos a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Tutelar. O aluno terá o acompanhamento do Conselho Tutelar. Ressaltamos que tivemos a presença da Polícia Militar e da Guardar Municipal. Inclusive, em breve encaminharemos uma nota da Polícia Militar para respaldo do caso”.