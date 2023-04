Fábio Jr fará show sábado em Shopping de Cabo Frio

O mês de abril segue animado no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, com o show do cantor Fábio Jr, neste sábado, dia 15. Os ingressos estão à venda no site www.guicheweb.com.br e também nas lojas South e no Tróia Bar. As entradas custam a partir de R$ 100.

Os portões serão abertos às 18h e, antes do show, bandas de abertura esquentam o público. O espetáculo faz parte das comemorações de 10 anos do Shopping Park Lagos, a serem completados em dezembro de 2023. As celebrações tiveram início no dia 02, com as apresentações de Péricles e Vitinho.

Show Fábio Jr

Data: 15 de abril – sábado

Abertura dos portões: 18h

Local: Estacionamento do Shopping Park Lagos

Ingressos:

. A partir de R$ 100