Ano letivo na rede municipal da Cabo Frio começa na próxima segunda 

Professores e alunos da rede municipal de Cabo Frio vão iniciar as atividades do ano letivo 2022 nas unidades escolares na próxima segunda-feira (14). As aulas ocorrerão no formato híbrido (presencial e remoto) durante as duas primeiras semanas, até o dia 25 de fevereiro.

Após esse período, caso haja segurança sanitária, a modalidade migrará para 100% presencial, com todos os alunos em sala de aula a partir de 7 de março. A decisão, que foi tomada com base nos dados epidemiológicos apresentados pela Secretaria de Saúde, pode sofrer alterações em caso de mudança no cenário.

As unidades escolares estão sendo preparadas com serviços de manutenção, capina e limpeza para receber os alunos. Além disso, duas unidades estão com as obras finalizadas, as escolas municipais Professora Alitta Maria do Valle (Gargoá) e Américo Vespúcio (Parque Burle), e outras oito unidades estão em processo de conclusão.

Com o objetivo de promover o retorno às aulas com segurança, a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, conclama os pais e responsáveis de alunos da rede municipal para que realizem a vacinação dos estudantes contra a covid-19.

“Não vamos impedir que alunos estejam em sala de aula caso não recebam a imunização, mas estamos estimulando os responsáveis para que levem seus filhos aos postos de vacinação. Devemos cumprir esse pacto coletivo de saúde, já tão enraizado no Brasil. Nossas equipes estão trabalhando muito para garantir o melhor ensino para nossas crianças e jovens”, comentou.

As unidades escolares farão contato com os responsáveis até sexta-feira (11), para informar sobre a organização dos dois grupos, A e B, que se revezarão nas atividades presenciais. Serão utilizados os mesmos canais de comunicação que serviram de apoio no ano letivo de 2021 (Facebook, Whatsapp, e-mail e telefone de contato), além de cartazes afixados nos portões das escolas.

Para garantir que nenhum aluno fique sem informação, as equipes diretivas podem utilizar carros de som.

Os professores se apresentaram para o exercício das funções no dia 2 de fevereiro e, desde então, estão recebendo formações para o retorno às atividades, por meio do Ciclo de Palestras, promovido pela Coordenadoria de Formação Continuada da Secretaria de Educação.

Os docentes atuam também na organização e produção do conteúdo que será desenvolvido nesse período de duas semanas, conforme o documento Orientações Pedagógicas para o Ensino Híbrido (https://drive.google.com/file/d/1yZsMcGDzCaPcHe28dI4DDDcgpwLYKzwM/view).

O protocolo sanitário para o retorno das atividades, elaborado em 2021 pelas secretarias de Educação e de Saúde, será mantido e aplicado em todas as 90 unidades escolares e os três Centros de Apoio Pedagógico (Cenapes). Confira no link: (https://www.semecabofrio.rj.gov.br/semecabofrio/wp-content/uploads/2021/11/Protocolo-Sanit%C3%A1rio-Corrigido-para-resposta-Processo-COMCIES.docx.pdf).