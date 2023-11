Namorado da advogada Valessa Nascimento, encontrada morta em Búzios, é preso após cerco da polícia

By





O suspeito de envolvimento na morte da advogada Valessa Nascimento, em Armação dos Búzios, foi preso na noite desta terça-feira (7). Em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, o suspeito foi localizado e preso. O homem, de 33 anos, planejava fugir da cidade, segundo a Polícia Civil.

Um mandado de prisão temporária foi expedido menos de três horas antes da prisão. Por volta das 21h, as polícias Civil e Militar receberam a denúncia que o homem teria sido informado sobre o mandado de prisão e que iria tentar fugir do município.

Foi feito um cerco próximo aos possíveis endereços do homem e também nas saídas do município. Uma das equipes viu um homem semelhante ao suspeito caminhando na rua de forma rápida, e ao abordarem constataram se tratar do suspeito, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios.



Foram ouvidas diversas testemunhas e análises de conversas por aplicativos de mensagem das testemunhas, segundo o delegado Dr. Phelipe Cyrne Mattos Silva, responsável pela investigação.

Valessa teria relatado que o suspeito, então namorado da vítima, teria brigado por ciúmes, apenas pelo fato da vítima se exercitar na praia.

De acordo com a polícia, com base nos indícios e considerando que o namorado não foi encontrado em seus endereços de referência, não compareceu à delegacia e não fez contato com os familiares da vítima após o fato, a 127ª DP de Búzios representou pela prisão cautelar.

Ainda segundo as investigações o namorado estava constantemente na casa da vítima, e a mesma manifestava para todos a vontade de terminar a relação, bem como que o namorado fosse embora de sua casa.

O delegado Dr. Phelipe disse que o suspeito permanece preso e será encaminhado para o sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.