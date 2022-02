Araruama fechou 2021 com a maior geração de empregos entre os municípios da Baixada Litorânea 

Araruama segue em pleno desenvolvimento e bateu mais um recorde na economia.

O município fechou 2021 com a maior geração de empregos entre os municípios da Baixada Litorânea. Foram 2865 novas vagas. Em segundo lugar ficou Rio das Ostras, 2857.

Os dados são da plataforma “Retratos Regionais”, da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

Vale destacar que o município registrou números positivos desde o início de 2021. Teve o melhor desempenho de janeiro a outubro, e no mês de novembro bateu o recorde, mantendo o primeiro lugar com (+1.307) novas vagas.

Com o ranking Araruama mantém a liderança e o primeiro lugar em número de contratações na Região.

Além de estar entre as 10 cidades que mais geraram emprego no Estado.

Segundo a Prefeitura os números positivos se devem em grande parte à chegada e abertura de novas empresas no município. Araruama manteve até o fim de 2021 uma média de mais de uma empresa aberta por dia no município.

Além disso, os investimentos do setor público municipal, principalmente com as obras em todos os segmentos nos 5 distritos, tem alavancado também o Desenvolvimento Econômico da cidade.