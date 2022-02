Prefeitura de Saquarema abre vagas para estagiários no Programa Jovem Cidadão 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, torna público o lançamento de Chamamento Público 002/022 para o chamamento de estudantes estagiários de Nível Superior dentro do Programa Jovem Cidadão, alunos dos cursos de Administração, Direito, Licenciaturas em Educação Física, Artes Visuais, Letras/Literatura; além de Pedagogia e Licenciatura/Bacharelado em Turismo.

A seleção será executada por uma comissão criada por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. Caberá à comissão selecionar e avaliar os estagiários do Programa Jovem Cidadão. Todas as informações referentes ao procedimento estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Saquarema, no endereço www.saquarema.rj.gov.br

A duração do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de estudante portador de deficiência. Já a jornada de atividade de estágio educacional será de 6 horas diárias. Cada estudante também receberá bolsa estágio no valor de R$ 800,00.

O edital com as informações necessárias poderá ser consultado no link abaixo:

Edital do Chamamento Público n° 002/2022 – PROGRAMA JOVEM CIDADÃO