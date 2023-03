Araruama tem o maior evento de Confeitaria da Região dos Lagos

Os investimentos da Prefeitura em infraestrutura e obras atraem novas empresas e também eventos de empreendedorismo a nível nacional. Um deles aconteceu nessa quarta e quinta-feira: o “Experience Cake Lagos”, o maior evento de Confeitaria da Região dos Lagos.

O evento movimentou centenas de empreendedores que puderam fazer negócios e muito networking.

Oportunidade para interagir com lojistas, fornecedores e, claro, com o público final, além de criar relacionamentos para o crescimento interno.

O público contou com várias conferências e aulas de renomados profissionais da Confeitaria, além do concurso de bolos e palestras.

Uma das mais aguardadas foi da confeitaria Beca Milano, estrela do SBT do programa Bake off Brasil. Ela encantou a plateia falando sobre o valor do empreendedorismo e destacou: “ As confeiteiras devem estar atentas, sim, às tendências de mercado, mas também precisam ser gestoras e transformar a paixão pelos doces em um negócio lucrativo”.

A realizadora do grande evento, a empreendedora Carla Viana, acredita que a Confeitaria é uma excelente oportunidade para os empreendedores da Região. “Aqui eles aprenderam a precificar os produtos, tiveram aulas de Marketing e ampliou demais o conhecimento e para nossa cidade é importantíssimo esse crescimento profissional”, destacou.

O evento movimentou também o setor de turismo de negócios…pousadas e hotéis da cidade atingiram a capacidade máxima e pessoas de outras cidades puderam conhecer os atrativos de Araruama.

Todo esse crescimento é possível porque a gestão atual investe em obras e estimula o comércio local.

A Prefeita do município, Livia de Chiquinho, esteve no evento e ressaltou a importância do empreendedorismo feminino. “Quando a gente vê uma mulher dando um passo à frente e sendo vitoriosa, isso é uma conquista de todas nós mulheres; e iniciativas como essa são essenciais para nosso município, pois trazem desenvolvimento econômico e ajudam na geração de empregos”, finalizou.