Araruama terá “Feirão do Peixe da Semana Santa”

Pescado fresquinho direto da Lagoa de Araruama para a mesa do consumidor. Essa é a proposta de mais uma edição do “Feirão do Peixe da Semana Santa”.

O evento, realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca, vai acontecer entre os dias 05 e 08 de abril, das 07h às 14h.



Entre as principais espécies de peixes estão: carapeba, tainha e perumbeba.



O Feirão vai acontecer nas seguintes unidades: Colônia dos Pescadores Z-28, Rancho dos Pescadores, Porto da Pontinha e Porto de Iguabinha.



O projeto tem o objetivo de estimular a pesca local durante a Semana Santa, quando tradicionalmente o consumo de pescado aumenta significativamente no país, já que parte da população não come carne vermelha nesse período.