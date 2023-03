Reunião entre secretários de Búzios marca separação da secretaria do idoso da pasta da mulher

Aconteceu nesta segunda-feira (20), uma reunião entre a Secretária da Mulher, Daniele Guimarães, e o secretário da recém-criada Secretaria do Idoso, Nilton Cesar Alves de Almeida. O intuito do encontro foi de, simbolicamente, passar ao novo secretário o comando da pasta que antes era vinculada à da mulher. O encontro aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI), que a partir de então também será sede da nova secretaria.

Na ocasião, a Secretária Daniele Guimarães fez menção ao período em que as secretarias eram uma única pasta e destacou a importância do trabalho desenvolvido mesmo antes da inauguração do CCI, além da dedicação de sua equipe para a construção de um projeto que cresceu e foi bem administrado juntamente com a pasta da mulher. Ela também relembrou que a construção do CCI foi uma indicação do atual secretário enquanto vereador da cidade.

O Secretário Nilton Cesar Alves de Almeida relembrou o período em que atuou como coordenador do antigo CCI e disse que está muito lisonjeado por agora comandar uma pasta tão importante para a cidade, “Primeiro eu gostaria de agradecer à secretária Daniele Guimarães e ao prefeito Alexandre Martins pela oportunidade e por confiar a mim tamanha responsabilidade de estar à frente de uma secretaria tão importante para a cidade. É uma honra estar hoje à frente de uma secretaria da qual eu já fui coordenador no passado”, disse o secretário.

Ele também disse que dará continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui, como as aulas de hidroginástica e a manutenção de aulas de canto e alongamento, para continuar atendendo com dignidade as pessoas da melhor idade. Ele agradeceu ainda a equipe que agora faz parte da secretaria da mulher e aproveitou para felicitar a nova equipe da Secretaria Municipal do Idoso.