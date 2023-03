O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Búzios

O prefeito Alexandre Martins sofreu uma tentativa de assalto no dia 8 de março, quando, na companhia da esposa e a filha, voltavam do Rio, após jogo do Fluminense no Maracanã. Era por volta de meia noite quando o carro em que viajavam passava perto do shopping São Gonçalo e se depararam com outro veículo vindo na contramão. O motorista conseguiu desviar dos bandidos e seguiu a toda velocidade, mas não impediu que o carro fosse alvejado. Os criminosos estavam armados com fuzil. Uma bala atravessou a lataria do carro e ficou alojada no para-brisa. Alexandre teve um corte no braço por conta do vidro do carro, mas nada grave; Os outros ocupantes saíram ilesos.

Araruama

Um suposto atestado de óbito que ia sair, mas não saiu, teria causado um princípio de tumulto hoje. Segundo os fofoqueiros de plantão até o ex-vereador Egger foi se interar da situação. Quando ele a Câmara, o vereador Amigo Valmir, de 1 metro e meio, partiu desvendar o “babado”. O moço cresceu no corredor da casa Lesgislativa.

Iguaba Grande

A Polícia Civil já identificou e está procurando os suspeitos de terem atirado contra pessoas em um bar em Iguaba Grande, no dia 9 de março. Duas pessoas morreram e três foram baleadas, entre os feridos está o vereador da cidade Elifas Ramalho. Entre os mortos estão Rodney Ramalho, que era tecnico do time Cruz Azul Futebol Clube; e Geraldo Mangela, irmão do vereador. As vítimas estavam no bar no dia do crime para comemorar o aniversário de Geraldo. De acordo com a Polícia Civil, Elifas e Geraldo não eram os alvos dos atiradores, mas sim um conhecido deles. A delegada de Iguaba Grande, Janaína Peregrino, disse que o homem que era o alvo dos criminosos também foi baleado, mas sobreviveu. O vereador passou por cirurgia e está bem. Três homens são procurados como suspeito do crime. Eles foram identificados como Marcos Vinicius, Jefferson e Wendel, conhecido como Bililico. Segundo a polícia, Marcos já tem 24 anotações criminais e tinha saído da cadeia dois dias antes do crime, no dia 7 de março. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato pelos telefones do Disque Denúncia (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (21) 99973-1177. A denúncia também pode ser feito pelo aplicativo do Disque Denúncia para celulares. Em todas as opções, o anonimato é garantido.

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão de Arraial do Cabo andam dizendo que Ton de Renatinho e Renatinho de Ton, não vem se reunir e que a causa seria a desistência do ex-vereador, Almir Teixeira, de coordenar no futuro uma possível candidatura. Para agitar ainda mais os bastidores da política, o senhor Aranha teria contado na Praça do Guarani, que não tinha muita certeza, mas ao passar enfrente ao Rei do Mate em Cabo Frio, teria visto três senhores parecidos, com Andinho, Renatinho e Ton. E agora?

Cabo Frio

O Sombra descobriu que a vice-prefeita, Magdala Furtado, teria tomado um café com a vereadora Alexandra Codeço e o caso virou notícia. A vereadora Alexandra Codeço, sabendo que o fato ia causar, tratou de dizer que não era bem assim, chegando a dizer que o prefeito, José Bonifácio, era um dos melhores amigos e um dos poucos que convidava almoço em sua residência. Pos bem, ao saber do que rolava na prefeitura sobre o tal café a vice-prefeita, em contato com a produção do Programa Bom Dia Litoral, para dizer que só a onde é convidada, confirmando que recebeu um da vereadora. E agora Dona Codeço?

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia deu início às ações de organização e planejamento do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares aldeenses (gestão 2024/2027). A primeira reunião foi realizada nesta terça-feira (21/03) e contou com a participação do prefeito Fábio do Pastel, do vice-prefeito, Julio Queiroz, de parte do secretariado municipal e de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Na oportunidade, foram debatidos assuntos relativos ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, previsto para acontecer no dia 1º de outubro. O Edital será divulgado em breve pelo CMDCA, organizador do processo.