Araruama vai inaugurar 3 unidades do projeto “Café do Trabalhador” nesta quarta

A Prefeitura Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano, vai entregar nessa quarta-feira , 21, as 3 primeiras unidades do projeto “Café do Trabalhador”. Além de fornecer gratuitamente a 1ª refeição, o projeto ainda é um gerador de trabalho e renda, já que transforma a casa ou ponto comercial anexo à residência de um morador ou moradora do bairro, que antes estava desempregado, em uma unidade do Café do Trabalhador. A pessoa fica responsável por servir o café da manhã e, em contrapartida, recebe um valor referente ao aluguel do imóvel.

Haverá na quarta-feira, 21, às 09h, uma cerimônia de inauguração na unidade do bairro Mataruna; o evento vai marcar também a inauguração simultânea das outras duas unidades, uma no bairro Japão e outra no Rio do Limão. Cada uma tem capacidade para servir 100 refeições de café da manhã por dia, que será composta por um pão de sal com manteiga, café ou café com leite (com açúcar ou adoçante), servidos de segunda a sexta-feira, entre 06h e 09h30.

Nas unidades haverá um espaço com mesas e cadeiras onde os trabalhadores vão fazer a refeição com tranquilidade e, em seguida, devidamente alimentados, vão seguir para seus locais de trabalho.

O objetivo do projeto é oferecer mais dignidade aos trabalhadores de Araruama, visto que o café da manhã é uma das principais refeições do dia e, infelizmente, muitos vão trabalhar sem conseguir se alimentar adequadamente pela manhã; além de gerar emprego e renda para pessoas do bairro.

Vale ressaltar que as 3 unidades do Café do Trabalhador vão ser inauguradas nessa quarta-feira, 21, e já começam a funcionar no dia seguinte, quinta-feira, 22, entre 06h e 09h30.