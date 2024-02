Tartarugas são monitoradas na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo

Pesquisadores do projeto Costão Rochoso realizaram hoje (20) o monitoramento de tartarugas marinhas na Praia do Pontal. Esta iniciativa ocorre a cada dois meses nas praias do Pontal, dos Anjos e Grande, visando acompanhar de perto as espécies que compartilham seu habitat próximo ao Costão Rochoso.

O monitoramento visa não apenas observar, mas zelar pela saúde dessas fascinantes criaturas. Amanhã a ação será realizada na Praia Grande, ainda com foco nas tartarugas.

Duas tartarugas verdes, em particular, foram recapturadas, oferecendo aos pesquisadores a oportunidade de aprofundar seus estudos. Esses indivíduos passaram por uma cuidadosa análise, incluindo medição e pesagem, permitindo a verificação de crescimento e o acompanhamento contínuo de sua saúde.

Vale ressaltar que Arraial do Cabo é uma Reserva Extrativista Marinha. De acordo com a legislação, o uso de redes de três malhas ou redes de nylon é proibido. Essa restrição tem como objetivo evitar que esses animais fiquem presos nas redes e venham a óbito por afogamento. Dessa forma, nossa cidade pode ser considerada um verdadeiro paraíso para as tartarugas.

O Projeto Costão Rochoso é dedicado à pesquisa e conservação do ecossistema marinho, monitorando todas as espécies em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A pesquisa possui autorização SisBio.