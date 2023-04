Araruama vai realizar a tradicional Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador 2023

Um evento que promove a valorização dos trabalhadores do campo e é um incentivo ao desenvolvimento econômico. Assim é a tradicional Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Araruama.

Esse ano, o evento, que é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, vai acontecer entre os dias 27 e 30 de abril, no Parque de Exposição Agropecuária de Araruama.

A Exposição é a segunda maior do país em número de animais. Esse ano são 190 cavalos da raça Mangalarga Marchador.

São 25 expositores dos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo.�De Araruama temos 8 produtores, sendo que um deles se destaca no cenário nacional. Bruno Greg é hoje o maior criador da raça Mangalarga Marchador, na categoria marcha picada.

O público terá a oportunidade de conhecer de perto esses animais.

Além disso, vai acontecer o famoso

Festival do aipim: os produtores irão vender pratos típicos, como carne seca na tábua com aipim e galinha caipira com aipim. Para acompanhar haverá uma exposição com vários tipos de cervejas artesanais para atender a todos os tipos de gostos.

Além disso, crianças e adultos vão poder apreciar uma exposição de animais – como pôneis, carneirinhos, lhamas e porquinhos-da-índia na tradicional Fazendinha, montada dentro do Parque de Exposição.

E não para por aí. Também vão acontecer as tradicionais provas do Cavalo Mangalarga Marchador, valendo troféus para os finalistas. Os jurados avaliam as características físicas dos animais, além de votar naqueles que têm a marcha mais bonita.

O Festival vai acontecer sempre das 10h às 22h, no Parque de Exposição Agropecuária de Araruama, e a entrada é gratuita. Venha se divertir e traga a sua família!