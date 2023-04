Cabo Frio recebe atletas nacionais e estrangeiros para o 24º Campeonato Brasileiro de Orientação

Cabo Frio recebe, a partir desta quinta-feira (20), a 24ª edição do Campeonato Brasileiro de Orientação (CamBOr), a principal competição nacional de corrida de orientação, que reunirá os maiores nomes da modalidade no país. Atletas do Brasil e do exterior participarão das provas, que também serão realizadas em Arraial do Cabo, até o próximo domingo (23).

A disputa será válida por diversas categorias, sendo que para os competidores de elite, o evento também vale para o ranking mundial. O evento tem o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

O evento contará com percursos em áreas urbanas e rurais, desafiando os participantes com diferentes tipos de terrenos e obstáculos, e será concluído com a nomeação dos campeões do percurso floresta e campeões do percurso sprint. Em Cabo Frio, a largada das provas será no bairro do Braga. A programação completa da competição pode ser conferida no endereço www.cbo.org.br.

Os participantes buscarão o espírito aventureiro nato desta modalidade e o reencontro com amigos, tornando o evento uma experiência única e memorável. Criada na Suécia, no começo do século passado, a modalidade se notabiliza pela passagem dos concorrentes por um dado percurso e seus pontos de controle, com o auxílio de um mapa e uma bússola, sem a utilização de aparatos eletrônicos como GPS.