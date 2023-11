Servidores da Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizam curso de primeiros socorros

Os servidores das Secretarias Municipais de Turismo e de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeiaparticiparam de um curso de primeiros socorros. O treinamento aconteceu nesta quarta-feira (08/11), no Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, e foi oferecido de forma voluntária pela empresa Terra Adventure, por meio do instrutor Anderson Casemiro. A iniciativa teve como objetivo a capacitação dos profissionais e também contou com a participação de guias de turismo da cidade, a convite da Prefeitura.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, falou sobre a iniciativa. “A ação tem o intuito de ministrar conhecimentos básicos de primeiros socorros visando atendimento, caso ocorra algum episódio que necessite suporte rápido até o socorro chegar. Agradeço imensamente ao professor Anderson Casemiro por se colocar à disposição gratuitamente para essa capacitação e aos outros participantes”, ressaltou.

Na segunda etapa do curso, foram abordadas as técnicas de primeiros socorros para hemorragia nasal, ferimentos, curativos, queimaduras e intoxicação. O instrutor também demonstrou casos de acidentes com animais, hipoglicemia e hiperglicemia.

A servidora da Secretaria de Turismo, Kátia Santos, também falou sobre o curso de primeiros socorros. “Este curso é uma excelente oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos. A capacitação dos servidores municipais é essencial para garantir a segurança de visitantes e turistas”, afirmou.