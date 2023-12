Arraial do Cabo: Cracudo invade casa de neurocirurgião, matada o médico a pauladas e ateia fogo no corpo

By

Um médico, o neurocirurgião Dr. Ângelo Castro Cordeiro de Lima, de 77 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua própria residência, localizada na Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo.

Segundo as informações, o crime foi cometido por um indivíduo conhecido por ser usuário de crack, que invadiu a casa com a intenção de roubar. O médico foi atacado com uma paulada na cabeça e, em um ato de crueldade, teve seu corpo incendiado pelo agressor.

A Polícia Militar, ao chegar ao local do crime, encontrou o assassino ainda dentro da residência, portando uma pistola.

Ao confrontarem o criminoso, os policiais foram obrigados a disparar, resultando na hospitalização do agressor. Ele foi levado para o Hospital de Arraial do Cabo, onde permanece internado.

O corpo do Dr. Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso está sendo investigado pela 132ª Delegacia de Polícia (DP) de Arraial do Cabo.