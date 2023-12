Pagamento do 13º salário da Prefeitura de São Pedro da Aldeia injeta mais de 11 milhões na economia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia depositou o pagamento integral do décimo terceiro salário nesta terça-feira (19/12). Os valores entrarão nas contas dos servidores municipais nesta quarta-feira (20/12). Com isso, a gestão pública injeta mais de 11 milhões e 500 mil reais na economia. Mantendo o compromisso com os servidores, a Prefeitura realiza o pagamento dentro do prazo estipulado.

O prefeito Fábio do Pastel destaca que o pagamento dentro do prazo só é possível devido ao empenho e planejamento realizado pelas Secretarias de Fazenda e Administração, além do setor de Recursos Humanos (RH).

Com o aporte efetuado pelo governo municipal, o comércio também será beneficiado com a circulação econômica. Neste momento de festividades de final de ano, a cidade, que é essencialmente turística, ganha direta e indiretamente com a injeção dos mais de R$ 11 milhões na economia.