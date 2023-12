‘Operação Flanelinha’ é realizada na Praia Grande, em Arraial do Cabo

Duas pessoas foram presas na ação conjunta entre diversas forças de segurança.

Foi realizada, nesta terça-feira (19), na Praia Grande, em Arraial do Cabo, a ‘Operação Flanelinha’. A ação teve como principal objetivo coibir a prática irregular em um dos pontos turísticos mais procurados da cidade.

Ao todo, sete homens foram detidos. Após análise, foi constatado que dois deles tinham mandados de prisão em aberto, ficando presos. Uma terceira pessoa foi autuada em flagrante por flanelagem. Os outros foram liberados.

A operação conjunta, de iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, contou com participação de policiais da 132ª Delegacia de Polícia Civil, agentes do GAOP/GCM, Policiais Militares da 6 Cia/25BPM e com apoio do Proeis.

“Operações neste padrão ocorrerão para que esse tipo de atividade seja cessada na cidade, com objetivo de proporcionar qualidade de vida aos munícipes e turistas. O cidadão que exerce esse tipo de trabalho ilegal poderá, eventualmente, ser enquadrado nos crimes de extorsão, exercício ilegal da profissão, usurpação de função pública, ameaça, dentre outros correlatos”, informou a Magda Fraga, secretária de Segurança Publica de Arraial do Cabo.