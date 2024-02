Arraial do Cabo é destaque no Top 10 das melhores praias divulgadas pela Vogue

As águas cristalinas de Arraial do Cabo têm chamado cada vez mais a atenção dos turistas. Três praias do município foram destaque em uma matéria divulgada pela Casa Vogue Viagem, uma das páginas de revista mais conceituadas do Brasil e do mundo. Com base em uma pesquisa realizada pelo Tripadvisor, a Vogue publicou fotos deslumbrantes das praias que estão entre as 10 melhores do estado do Rio de Janeiro.

As Prainhas do Pontal do Atalaia ocupam o 4º lugar, a Praia do Forno está na 6ª posição, e a Praia da Ilha do Farol encerrou o conjunto de praias em 8º lugar. Vale ressaltar que a Praia da Ilha já foi eleita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) como a praia perfeita do país.

Este é o nosso ‘Caribe Brasileiro’!