CarnaPíer terá shows no Carnaval de Iguaba Grande

A melhor época do ano está chegando! Por isso, a prefeitura preparou uma programação completa no carnaval para curtir o dia todo.



Nos dias 10 a 13 de fevereiro, a partir das 15h, vai acontecer o CarnaPíer com shows no píer do Centro. Além disso, todos os dias terá aulão de Zumba com o professor Dudu da Zumba.

Confira a programação completa:

📆 Sábado (10/02)

15h – Raylane Mendes

📆 Domingo (11/02)

15h – Junior Linhares

📆 Segunda (12/02)

15h – Thaly Lima

📆 Terça (13/02)

15h – Carol Bonfim e banda

A programação não para por aí! Ainda terão 12 shows principais na Praça da Estação, Carnaval da Família para a criançada e Desfile dos Blocos.