Sesc Verão 2024 em Cabo Frio contará com shows gratuitos de Yasmin Santos e Emicida na Praia do Forte

Forte

Neste último fim de semana de Sesc Verão 2024, dias 03 e 04/02, a cidade de Cabo Frio, na Costa do Sol, recebe atrações do projeto, que também acontece em 28 municípios do estado. O Sesc Verão conta com uma programação gratuita repleta de experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras atividades.

Em um palco montado na Praia do Forte, próximo à pista de skate, o público poderá conferir atrações especiais do projeto, como os shows de Yasmin Santos (03/02), cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, considerada uma das novas promessas do universo sertanejo; e Emicida (04/02), rapper, cantor e compositor brasileiro, conhecido por suas letras politizadas e engajadas que abordam temas como racismo e desigualdade social, com vários álbuns de sucesso, como “AmarElo”. As apresentações terão início às 21h e a classificação é livre.

Antes disso, nos dois dias (03 e 04/02), sempre a partir das 15h, uma Arena montada no espaço receberá atividades recreativas, como clínicas esportivas com atletas, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras, voltadas à prática de esportes individuais ou coletivos, entre tantas outras. Todas as atividades têm classificação livre.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será “Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br.

Sesc Verão 2024 Cabo Frio

Dias: 03 e 04 de fevereiro de 2024

Local: Praia do Forte (Próximo à pista de skate)

Grátis