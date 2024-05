Arraial do Cabo está preparando reportagens especiais para narrar emancipação do município

A Prefeitura de Arraial do Cabo está preparando uma série de reportagens especiais para narrar momentos importantes da emancipação do município. A partir do dia 10 de maio, serão exibidas quatro matérias no Facebook e Instagram.

As entrevistas contarão com os relatos dos emancipadores políticos Paulo Franco e Jorgenel Aguiar, e também o testemunho do pesquisador Leo do Blimp. Além disso, o ex-prefeito Francisco Luiz Sobrinho deixou uma mensagem para a população cabista.

Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a história de Arraial do Cabo!

Texto: Vinícius Pereira.

Arte: Diego Quintela.