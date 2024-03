Arraial do Cabo: Inspeção geológica é realizada pela Defesa e DRM Civil no Morro da Cabocla e Coca

A Defesa Civil de Arraial do Cabo recebeu, nesta sexta-feira (1), a visita de geólogos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro para realizar um estudo geológico minucioso do Morro da Cabocla e da Coca. Durante esses dias, os geólogos estarão visitado os municípios da baixada litorânea já com o intuito de fazer as vistorias, acompanhando o trabalho dos responsáveis por cada município na avaliação do risco geológico, em termos de movimento de massa e solo.

Os especialistas monitoraram as áreas de risco que possam ter rochas, no caso, blocos que podem se desprender das áreas e atingir as casas. Através desse estudo, esses perigos e riscos iminentementes poderão ser amenizados, evitando graves acidentes.

O mapeamento geológico dessas áreas tem a função de fiscalizar ocupações irregulares em lugares não recomendados com risco de movimentação, dando embasamento para futuras intervenções, não só para mitigação do risco geológico, como também de uma intervenção até da área de urbanização, que é extremamente necessária, como drenagem, pavimentação de ruas, drenagem superficial e escoamento de água.

“Água superficial, problemas de vazamento, esgoto, favorecem a infiltração do solo e, possivelmente, podem desencadear o movimento de massa. Consequentemente podem provocar acidente, então a nossa função é prevenir para que isso não aconteça” afirmou o diretor de geologia, Tulio Marcio do DRM.

Esse trabalho realizado em Arraial do Cabo vai gerar subsídios para o município, através de recursos para fazer intervenções, tanto para minimização de obras do risco geológico, como até para urbanização, que é muito necessário aqui na região.