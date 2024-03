O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 01

Arraial do Cabo

As crianças do Morro da Boa Vista vão ganhar uma unidade escolar totalmente repaginada, acessível e moderna. A Prefeitura de Arraial do Cabo reinaugura neste sábado (02), às 09h, a Creche Municipal Vicente Rodrigues, que será entregue a população após obras que visaram melhorias na infraestrutura e estética do local. O dia que marcará a reabertura da unidade para a população contará com a entrega dos kits escolares dos estudantes da creche e com o Programa Saúde nas Escolas, iniciativa que tem como princípio a oferta de serviços de saúde dentro das instituições de ensino municipais. Haverá, entre outras ações, testagem com a infectologia, vacinação, aferição de pressão, testagem de glicose, avaliação da saúde bucal e escovação, entrega de kit de higiene bucal, orientações nutricionais e contra o tabagismo. Os serviços estarão a disposição até às 13h para os alunos, responsáveis e toda comunidade. O dia D contra a dengue acontece simultaneamente no mesmo local. Vem aí mais uma edição da feirinha do xaréu. É neste sábado, dia 2 de março, a partir das cinco da tarde, na praça da bíblia. Música boa, gastronomia local, artesanato e chopps. Essa é a feirinha que já caiu no gosto do povo.

Búzios

O Tribunal Superior Eleitoral, marcou para a próxima quinta-feira (07) o julgamento do recurso da defesa do ex-prefeito de Búzios, Alexandre Martins, em plenário. A sessão pode enterrar de vez as esperanças do ex-prefeito buziano de retornar ao cargo e impedir as eleições suplementares marcadas para o dia 28 de abril. No caso, decisão monocrática da Ministra Isabel Galloti, que negou seguimento ao recurso e manteve a cessação da chapa, Alexandre Martins e Miguel Pereira.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, anunciou ontem a filiação dela ao Partido Verde. José Luiz Penna, presidente do PV, assinou a ficha e disse que os verdes do Brasil estão em festa. Segundo informações, o pré-candidato pelo PT, não gostou e deve convocar uma coletiva de empresa para falar sobre o assunto.

Iguaba Grande

A fala é muito grande em busca do espaço de vice em Iguaba. Na Câmara, quase todos os vereadores querem ser lembrados. O último agora é Luciano Silva, que já disse “eu também quero”.

São Pedro da Aldeia

São fortes os rumores de que um grupo de dentro do governo de Fábio do Pastel vem articulando uma possível pré-candidatura do ex-prefeito Paulo Lobo. Quando perguntado, Lobo diz não saber do que se trata, mas em apuração o Jornal de Sábado constatou que vários encontros foram realizados e até um estudo foi pedido aos advogados. Mais duas reuniões devem acontecer neste final de semana. Estamos acompanhando tudo de perto e qualquer momento teremos novidades.

Saquarema

A Defesa Civil de Saquarema, em ação conjunta com a Defesa Civil Regional da Baixada Litorânea – REDEC e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro – DRM, com apoio da Secretaria Municipal de Urbanismo, a SMSOP, foi realizado o trabalho de vistoria em áreas de risco geológico em Saquarema. Os locais visitados pelos agentes foram as encostas próximas à Rodovia Amaral Peixoto, RJ – 106, bem como pontos nos bairros de Bacaxá, Jardim, Barreira e Serra do Mato Grosso, locais críticos, principalmente, porque contam com edificações muito próximas. A vistoria foi feita com o auxílio de um drone, o que facilitou ainda mais a ação, fazendo com que as informações coletadas fossem altamente satisfatórias. O objetivo da ação foi avaliar as condições de cada localidade, além de emitir uma análise técnica para a criação de um plano de contingência para os bairros. Após as análises técnicas a serem realizadas, a Prefeitura receberá os relatórios resultantes da ação, apontando os locais que apresentam suposto risco de deslocamento, rolamento de rocha, desplacamento de estrutura e escorregamento de massa, decorrentes das intempéries pelas quais vem passando o município.

Araruama

Nesta quinta, dia 29, Daniela de Livia visitou o Café do Trabalhador no bairro Rio do Limão. “Esse é um projeto maravilhoso onde a prefeitura oferece café da manhã gratuito aos trabalhadores. Em seguida, estive na Superintendência da Terceira Idade, onde fui recebida com muito carinho pela nossa melhor idade! Tenho visto a cada dia a importância do governo Livia de Chiquinho em ações que impactam a vida do povo Araruamense! Seguimos Trabalhando”, disse.