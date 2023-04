Arraial do Cabo: Proibido de entrar com vidro em embarcação, turista ‘vira’ garrafa de gin de uma vez só e passeio termina em confusão

Um passeio de barco com um turista de Belo Horizonte (MG) terminou em confusão em Arraial do Cabo, depois que ele foi advertido após pular diversas vezes do segundo andar de uma embarcação, segundo relato de testemunhas a polícia.

Testemunhas contam ainda que ele estava alterado já que decidiu beber toda uma garrafa de gin ao saber que era proibido entrar no barco com recipiente de vidro.

“O homem foi alertado que não poderia entrar na embarcação com garrafa de vidro. Ele então ingeriu todo o conteúdo de gin da garrafa de uma única vez e entrou para o passeio”, disse Júnior Pacheco, Secretário de turismo de Arraial do Cabo, que acompanhou a situação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão no cais da Praia do Anjos. O homens, de 22 anos, que estava acompanhado da mulher, ficou alterado depois que marinheiros, segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, interviram para que o ele parasse de pular do segundo andar da embarcação.



Em seguida, o mestre da embarcação retornou para o cais e pediu auxílio da segurança para retirá-lo do barco, quando a briga começou.

Ainda segundo relatado à Polícia Militar, após agredir os seguranças, o turista correu mas acabou sendo contido por populares e também pela segurança até a chegada da polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito desobedeceu as ordens policiais sendo necessário algema-lo. Em seguida, o homem foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado.

O secretário de turismo alerta que o uso de recipientes de vidro nas embarcações está entre as proibições presentes numa cartilha que pode ser acessada pelos turistas no site da Prefeitura de Arraial do Cabo.