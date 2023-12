Arraial do Cabo realiza operação para coibir “flanelinhas” e um homem com mandado de prisão em aberto é preso

Dando continuidade a Operação para coibir a atividade irregular de “flanelinhas”, foi realizada, nesta quinta-feira (21), na Praia Grande; Praça do Marco Histórico; Pontal do Atalaia; e Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, mais uma diligência sob gestão da SEMUSP/Arraial do Cabo.



Ao todo, 5 (cinco) pessoas foram encaminhadas à 132 DPC. Após análise, foi constatado que um deles tinha mandado de prisão em aberto, dos crimes de tráfico de drogas; associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com isso, ficando preso.

A operação conjunta, de iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, contou com participação de policiais da 132ª Delegacia de Polícia Civil, agentes do GAOP/GCM, Policiais Militares da 6 Cia/25BPM e com apoio do Proeis.

“Operações neste padrão continuarão initerruptamente e inopinadamente, para que esse tipo de atividade seja cessada na cidade, com objetivo de proporcionar qualidade de vida aos munícipes e turistas. O cidadão que exerce esse tipo de trabalho ilegal poderá, eventualmente, ser enquadrado nos crimes de extorsão, exercício ilegal da profissão, usurpação de função pública, ameaça, dentre outros correlatos”, informou a Magda Fraga, secretária de Segurança Publica de Arraial do Cabo.