Verão de Cabo Frio ganha reforço com formatura de 25 novos agentes da Guarda Marítima e Ambiental

Na véspera do verão, a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio ganhou reforço com a formatura de 25 novos agentes. A cerimônia de integração do grupo aconteceu no pátio da Guarda Civil Municipal, na manhã desta quinta-feira (21).

Os agentes receberam os certificados das mãos do comandante da Guarda Marítima e Ambiental, Paulo Fernando, do comandante da Guarda Civil Municipal, Isaias Brandão, e do sargento da Marinha, Thiago Moura. Também estiveram presentes a superintendente do Parque Estadual da Costa do Sol, Caren Pereira, familiares dos formandos e agentes da guarda.

Segundo Paulo Fernando, os agentes se juntam aos outros 47, que já atuam na função no município, somando 72 servidores ativos.

“Esses agentes chegam para desafogar um pouco a nossa demanda de trabalho. Nós atuamos em esquema de plantão, 24 horas por dia, atendendo presencialmente todas as praias de Cabo Frio, das 7h às 18h, e agora vamos conseguir dar um suporte maior, principalmente, no Pontal do Peró, lugar que temos percebido um aumento da procura nos últimos anos”, comemorou o comandante da Guarda Marítima e Ambiental.

Paulo destacou que os agentes da Guarda Marítima e Ambiental não são salva-vidas, e sim resgatistas, que dão suporte ao Corpo de Bombeiros e à Capitania dos Portos na fiscalização marítima.

A pasta disponibiliza um telefone para denúncias 24 horas por dia. O contato com o Disk Denúncia é (22) 3199-9863.

Sobre o Curso de Formação

Os novos agentes foram aprovados no Concurso Público de 2020 e empossados em dois chamamentos, oito em setembro e 17 em novembro, ambos ocorreram este ano. O Curso de Formação da Guarda Marítima e Ambiental, com carga horária de 220 horas, é uma etapa obrigatória de preparação antes deles serem direcionados aos postos de trabalho. A capacitação foi coordenada pelo guarda Civil, Douglas Ribeiro, e teve início no dia 23 de novembro.

Os agentes puderam obter conhecimento em dez importantes conteúdos que irão auxiliar no trabalho, tais como: Saúde Funcional; Procedimentos Operacionais; Condução de Embarcação, ministrado pela Marinha do Brasil; Suporte Básico à Vida; História de Cabo Frio, voltada para o patrimônio público e imaterial; Meio Ambiente, lecionado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea); Defesa Pessoal; Patrulha Maria da Penha; encerrando com a parte prática de estágio operacional.