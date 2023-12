Atrações natalinas acontecem nesta quinta e sexta em São Pedro da Aldeia

As atrações da temporada natalina têm levado arte e diversão para as praças e ruas do Centro de São Pedro da Aldeia. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação já levou apresentações de teatro, dança, música e animação cultural protagonizadas por artistas da cidade, da Companhia de Teatro Municipal, do Ballet Municipal e da Orquestra Sons da Aldeia. 🎼

Confira as próximas atrações:

📅 Nesta quinta-feira (21/12)

🎼 Apresentações instrumentais

📍 Das 19h às 20h – Casa do Artesão (Praia do Centro)

📍 Das 20h às 21h – Aldeia do Noel (Casa do Papai Noel)

📅 Nesta sexta-feira (22/12)

🎼 Concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia

📍 Às 19h30 – Casa do Artesão (Praia do Centro)

👉 Presença do Grinch a partir das 20h