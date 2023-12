Arraial do Cabo recebe nesta sexta ação de Dezembro Vermelho

Nesta sexta, dia 01, a partir das 9h, na Praça do Guarany, junte-se a população de Arraial do Cabo para apoiar o Dezembro Vermelho!

No Dia Mundial de Luta Contra IST/HIV/AIDS, o Centro de Cidadania, com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo e do Programa Rio sem LGBTFobia, promove uma ação especial e crucial.

Testes rápidos, prevenção, informações detalhadas, encaminhamentos para serviços de saúde e distribuição de preservativos serão oferecidos. Além disso, haverá um espaço aberto no microfone para que ativistas possam expressar suas vozes.