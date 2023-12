III Encontro de Cultura Popular de Búzios começa nesta sexta-feira

By

Búzios: O terceiro Encontro de Cultura Popular, da cidade mais badalada do Brasil, começa nesta sexta-feira (01), na Escola de Artes e Oficio Zanine. O evento promovido pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico ocorrerá nos dias 01, 02, 03 e 04 (sexta, sábado, domingo e segunda-feira), das 16h às 22h.

Serão quatro (04) dias de inúmeras manifestações culturais do município: barraquinhas com comidas típicas e artesanatos, capoeira, jongo, apresentação circense, puxada de rede com caiçaras, contação de histórias, curta-metragem, Folia de Reis, entre outros.

Programação:

1 de dezembro (Sexta feira)

16h às 22h – DJ Léa

16h – Solenidade de abertura

17h – Abertura das Barraquinhas com artesanatos e comidas típicas

Levantamento do Mastro do Encontro de Cultura

Keké Capoeira

18h – Jongueiras da Rasa

19h – Cássia canta ‘’Quilombo da Baía Formosa’’

19h30 – Bekinha Músico

20h30 – Will da Gaita e performances das Plantações Literárias

21h30 – Melissa Peralta (Apresentação Circense)

22h – Show do grupo “Não tem Água na Moringa”

2 de dezembro (Sábado)

08h – Puxada de rede com as Caiçaras na Praia do Canto

17h às 22h – DJ Léa

17h – Abertura das Barraquinhas com artesanatos e comidas típicas

* Contação de História com Leila Rodrigues

* Apresentação de Curta-Metragem “5 Fitas”, “Dançando Negro” e “Sampa Grafitti” Jardim da Prefeitura

17h30 – Roda de conversa com Carlos Vermelho

18h30 – Orquestra Sinfônica do Jovem do Rio de Janeiro

19h30 – Dupla Mamulengo Caxapá (Maceió)

20h – O canto dos Pataxós (Fabrícia)

20h30 – Roda de conversa com Luisa Pereira

21h – Palhaçaria Rufino e Coisinha

22h – Show de “Agustina com o Trio Coisa Boa”

3 de dezembro (Domingo)

15h às 22h – DJ Léa

15h – Abertura das Barraquinhas com artesanatos e comidas típicas

15h30 – Apresentação de Documentário “Boi de Máscaras”

16h – Roda de Conversa “Luta pelo território Caiçara”

16h30 – Contação de História Regina e Aragão

17h -Teatro de Bonecos “Trio de Três”

17h30 – Folia de Reis dos Penitentes Santa Marta

18h30 – Teatro “Entre contos para Búzios” (Tânia Arrabal)

19h – Gaita de Fólio

20h30 – Clube do Choro Búzios

22h – Afro Ribeirinhos

4 de dezembro (segunda-feira)

16h – Teatro da Maturidade “Homenagem ao povo cigano”

17h às 20h – DJ Léa

17h – Abertura das Barraquinhas

Apresentação teatral das Caiçaras

Dança do Fado com Cláudia Petrina

18h – Entrega do título Amigos da Cultura