Arraial do Cabo reinaugura Posto Avançado dos Bombeiros: reforma e ampliação garantem mais segurança para moradores e turistas

Hoje (7) foi um dia de celebração e reconhecimento em Arraial do Cabo, marcando a conclusão das obras de reforma e ampliação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), localizado próximo ao Pórtico de entrada da cidade.

Durante a cerimônia realizada pelo Corpo de Bombeiros, autoridades municipais e estaduais, além de moradores compareceram para celebrar a entrega oficial das melhorias realizadas na unidade. O Posto Avançado, que atende a cidade cabista e parte de Cabo Frio, agora conta com um segundo pavimento, sala de reuniões e uma garagem coberta.

“O Corpo de Bombeiros RJ não dorme. Trabalhamos 24 horas por dia, sete dias por semana em prol da população. O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão na corporação, na aquisição de novas viaturas, treinamentos e equipamentos, para garantir que sigamos firmes na missão de salvar vidas”, disse o Secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

A conclusão das obras, estrategicamente antes da alta temporada, reflete o comprometimento da cidade em oferecer respostas ágeis e eficientes às crescentes demandas da região.

“Melhorar a infraestrutura de segurança e poder contribuir com a condição de trabalho dos Bombeiros e agilidade nos resgates é de extrema importância para nossos moradores e turistas, principalmente com a chegada do verão, período em que o município espera receber em torno de 8 milhões de visitantes” afirmou o prefeito Marcelo Magno.