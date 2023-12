Prefeito de Búzios se reúne com representantes da segurança para realinhar proteção da comunidade

Na tarde de hoje, no gabinete do prefeito de Búzios, uma reunião estratégica reuniu representantes das forças de segurança que atuam no município, marcando um importante passo rumo ao fortalecimento da segurança pública local. O encontro teve como objetivo central unir esforços e realinhar o planejamento operacional entre diversas entidades comprometidas com a proteção da comunidade.

Dentre os participantes, estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Centro Municipal de Monitoramento, a Secretária Municipal da Mulher e a Patrulha Maria da Penha da PMERJ. A diversidade de órgãos reflete o comprometimento integral de diferentes setores na construção de uma rede de segurança mais eficiente e abrangente.

Durante a reunião, foram discutidas e alinhadas estratégias para o fortalecimento da cooperação entre a Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Municipal. O realinhamento do planejamento operacional visa otimizar a atuação dessas entidades, garantindo uma resposta mais eficaz aos desafios enfrentados no âmbito da segurança pública em Búzios.

Destaca-se a relevância da participação ativa da Patrulha Maria da Penha, que se colocou à disposição para intensificar o patrulhamento na cidade. Esta iniciativa visa fortalecer o acompanhamento preventivo e a aplicação de medidas protetivas em benefício das mulheres residentes em Armação dos Búzios.

A união de esforços e a integração entre os órgãos de segurança representam um compromisso coletivo com a tranquilidade e bem-estar da população buziana. A expectativa é que essa colaboração resulte em ações mais eficientes, promovendo um ambiente mais seguro e protegido para todos os cidadãos do município.

O gabinete do prefeito reitera seu compromisso contínuo com a segurança pública e agradece a dedicação e colaboração de todas as entidades envolvidas nesta iniciativa.