Preso em São Gonçalo o suspeito de matar enteado com facada no peito em Cabo Frio

O suspeito de esfaquear a companheira e matar o enteado, de 17 anos, com uma facada no peito em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foi preso em São Gonçalo e chegou à delegacia de Cabo Frio na noite desta quinta-feira (7).

A prisão do homem, de 49 anos, ocorreu no bairro Neves pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (Deam).

Ele estava sendo procurado desde a noite do crime, ocorrido na última segunda-feira (4) no bairro Foguete. A vítima e o filho foram levados para a UPA e transferidos para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas Gabriel Chagas Guimarães já estava morto quando deu entrada na unidade. O corpo do jovem foi enterrado no Cemitério Santa Izabel na quarta-feira (6).

A vítima já tinha medida protetiva contra com o suspeito, mas, segundo a ocorrência da Polícia Militar, o casal ainda morava junto.

A Polícia Militar foi acionada pela sala de operações para verificar uma possível briga. Chegando no local, vizinhos confirmaram a briga e disseram que mãe e filho foram esfaqueados e levados para a UPA de Cabo Frio por um vizinho, ainda durante a noite.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher teve uma laceração no fígado e não precisou de passar por cirurgia. Ela seguiu sob observação no HCE.

O homem já tinha passagem pela polícia por lesão corporal por violência doméstica e roubo.