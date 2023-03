No dia 4 de abril, terça-feira, o Centro de Cidadania LGBTI+ de Arraial do Cabo vai sediar o Encontro Regional do Projeto Conexão Rio com o tema Empregabilidade e Cidadania LGBTI+. O evento acontece das 13h às 17h, na Câmara Municipal, e é aberto ao público. Os interessados podem se inscrever no link na bio até o dia 3/04 e as vagas são limitadas.

Se você é ativista, militante, gestor, parlamentar, acadêmico ou tem interesse nas temáticas de educação e trabalho voltados para a população LGBTI+ participe dessa ação! Os encontros regionais tem o objetivo de sensibilizar, articular e instrumentalizar gestores e profissionais para o enfrentamento da violência institucional contra população LGBTI+, visando a redução das discriminações em ambientes escolares e no mundo do trabalho.