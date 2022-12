Assaí Atacadista inaugura hoje sua primeira loja em Araruama gerando cerca de 500 vagas de trabalho

Parte do processo de expansão da Companhia, nova loja amplia presença da rede na Região dos Lagos e gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos

O Assaí Atacadista abre nesta quinta-feira, dia 01 de dezembro, sua primeira loja no município de Araruama e a terceira na Região dos Lagos.



A partir de agora, os(as) araruamenses poderão conhecer uma nova referência para quem procura preços baixos e variedades de produtos e serviços para abastecer a despensa familiar e/ou estoque de seus negócios.

O Assaí Araruama está localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Picada, próximo ao Trevo dos Bombeiros, e será aberto gerando renda e emprego à cidade: 500 novas posições de trabalho foram criadas para a unidade. Apenas em 2022, com as cinco novas unidades no estado do Rio de Janeiro, o Assaí gerou mais de 2.500 postos de trabalhos entre diretos e indiretos.

“Estamos muito felizes em trazer o Assaí para mais um município da Região dos Lagos. Araruama é uma cidade com grande potencial econômico e turístico. Assim, atenderemos a demanda dos(as) comerciantes locais e dos(as) consumidores(as) que nos buscam para abastecer seus lares ou negócios com mais economia”, comenta Moacir Sbardelotto, Diretor de Operações Regional do Assaí.

“Operamos no formato de atacarejo, oferecendo vantagens tanto para o empresário do ramo de alimentação que compra em volume (atacado), quando o cliente final (varejo), sempre com qualidade e preços baixos”, afirma Sbardelotto. O atacarejo tem preços cerca de 10% a 15% mais baratos do que supermercados e hipermercados.

Nova loja

Com mais de 5,5 mil m² de área de loja, o espaço segue o padrão da geração mais moderna da Companhia. O Assaí Araruama conta com pés direitos altos, climatização e iluminação aperfeiçoadas, 28 caixas de pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 itens) e mais de 400 vagas de estacionamento para carros e motos.

Variedade de serviços

Além disso, Assaí Araruama conta com mais de 9 mil produtos são comercializados na loja, contemplando as categorias de alimentos, bebidas, higiene pessoal e limpeza, bazar, automotiva, pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. E, também, traz serviços que agregam mais facilidade e completam a cesta de compras dos(as) clientes em seu dia a dia, como:

Açougue: com mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves; e atendimento especializado para que as peças possam ser cortadas e/ou moídas conforme o(a) cliente desejar;

Cafeteria: um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras.

Televendas: serviço aos(às) micro e pequenos empreendedores(as) e comerciantes que buscam agilidade para compras em grandes volumes.

Na unidade também é possível parcelar a compra de alimentos em até 3x no Passaí, cartão de crédito próprio que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Assaí no Rio de Janeiro

O Assaí possui mais de 250 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. O Assaí Araruama é a 5ª loja inaugurada somente neste ano no Estado do Rio de Janeiro, chegando à marca de 32 unidades presentes nos municípios de: Cabo Frio, Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Macaé.

Serviço: Inauguração Assaí Araruama

Data: 01 de dezembro de 2022

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, Picada (Próximo ao trevo dos bombeiros) – Araruama (RJ)

mente uma única unidade de qualquer item.

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 07h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h.