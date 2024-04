Atacada por pitbulls, em Saquarema, escritora Roseana Murray respira sem aparelhos e já se comunica com os filhos por estímulos

A escritora Roseane Murray, que foi atacada por pitbulls na rua onde mora em Saquarema, na Região dos Lagos, respira sem a ajuda de aparelhos e já se comunica com os filhos por estímulos, segundo médicos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

‘Ela é uma guerreira ao sobreviver esse ataque tão brutal’, disse um médico ao g1.

Neste domingo (7), a poetisa recebeu visita dos filhos. No quarto do CTI, eles conversaram com a mãe e disseram que “estavam ali com ela” e que logo, logo ela estaria em casa. Houve um aperto de mão e a mulher respondeu aos estímulos piscando os olhos e mexendo as mãos e os pés.

“Mãe, estamos aqui com você”, disse um dos filhos de Roseana.

Roseana foi atacada por três animais dos vizinhos da casa onde mora. Por conta da gravidade das mordidas, ela perdeu um dos braços e uma das orelhas.

Após os ataques, ela foi levada de helicóptero para o hospital, onde passou por cirurgias. A escritora precisou amputar o braço direito. Já o braço esquerdo foi reconstruído, assim como o lábio

Prisão preventiva

A Justiça converteu em preventiva a prisão dos três donos dos pitbulls que atacaram a escritora. O trio foi preso em flagrante, na sexta-feira (5), pelo crime de maus-tratos de animais.

Na decisão, a juíza Ariadne Vilela acolheu o pedido do Ministério Público para manter Ana Beatriz da Conceição, Kaíque da Conceição e Davidson Ribeiro dos Santos na prisão.

Segundo a sentença, eles tiveram omissão nos cuidados com os cães, mesmo após reiteradas notificações, alertas e pedidos dos vizinhos sobre o risco que esses cães que os animais.

O trio permanecerá preso por 90 dias até que a prisão seja revista pela justiça.

Os animais foram levados para um lar temporário após ser feita a perícia no lugar do ataque.

Segundo a equipe veterinária que esteve na casa onde os animais eram mantidos, eles não tem condições de ter animais de estimação, pois os cães estavam magros e vivendo em condições insalubres, e que o tratamento dados aos bichos contribuíam para a agressividade dos animais.

Ainda de acordo com os profissionais, os animais tinham livre acesso a rua, pois o muro é baixo e eles conseguiam pular, além dos portões ficarem constantemente abertos.

Receptação de moto roubada

Davidson foi identificado pela polícia como o responsável pela casa onde moravam os pitbulls. Durante as investigações, os policiais estiveram na residência e encontraram uma moto roubada no imóvel.

Davidson também vai responder por receptação de veículo roubado.