Mulher é ferida por garrafa de vidro durante briga em Cabo Frio

Uma mulher de 30 anos foi ferida por uma garrafa de vidro durante uma briga na noite de sábado (6) no bairro Vila Nova, em Cabo Frio.

De acordo com a Prefeitura, a vítima deu entrada no Hospital Central de Emergências (HCE) com um corte no supercílio. Ela foi atendida e liberada em seguida.

Segundo a Polícia Civil, o namorado da vítima ficou com ciúmes de um homem que estava no local e deu início à briga. O homem jogou uma garrafa de vidro contra o casal.

O agressor fugiu do local e o casal registrou o caso na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que vai investigar o incidente.