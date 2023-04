Atenção Domiciliar de São Pedro da Aldeia promove ação de prevenção à hipertensão

Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril, o setor de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia promoveu uma ação especial de esclarecimento e incentivo a hábitos saudáveis de alimentação. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre os perigos da doença e a importância de preveni-la.

As equipes do Melhor em Casa e do Programa de Atendimento Domiciliar aos Cronificados (PADC) estiveram na residência dos pacientes atendidos compartilhando informes e dicas de alimentos que contribuem para o combate à pressão alta, além de presentear os moradores com um sal de ervas, preparado pela nutricionista Jessely Gonçalves Ferreira. “A prevenção é sempre a melhor solução. Antes de tratar, temos que prevenir e a alimentação tem esse potencial, pois a hipertensão é um mal que vem crescendo no Brasil e no mundo. Só conseguimos trazer esse sentido de prevenção com ações, por isso a importância de levar à população esse cuidado e as orientações necessárias para minimizar os fatores de risco”, comentou Jessely.

A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é uma condição em que a pressão exercida pelo sangue nas artérias está acima do normal, o que pode causar danos a diversos órgãos do corpo, como o coração, o cérebro, os rins e os olhos. A doença é considerada a principal causa de morte no mundo e atinge cerca de 30% da população adulta brasileira. Além disso, a hipertensão está diretamente relacionada a fatores de risco como excesso de peso, sedentarismo, consumo excessivo de sal e álcool, tabagismo e histórico familiar.

Por ser um mal silencioso, muitas pessoas não sabem que são hipertensas e só descobrem quando já há danos nos órgãos afetados. Por isso, é fundamental realizar consultas médicas regulares e aferir a pressão arterial com frequência. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, como a prática de atividade física, uma alimentação saudável, a redução do consumo de sal e bebidas alcoólicas, além do uso de medicamentos prescritos por um médico.