Cinco escolas de Cabo Frio estão com as aulas suspensas nesta sexta-feira (6) nas localidades que ficam no entorno do bairro Boca do Mato, onde um duplo homicídio ocorreu na última quarta-feira (4). A segurança também segue reforçada pela Polícia Militar nesta sexta, em vários pontos.

Na quinta, o policiamento contou carro blindado, o caveirão, e as aulas também ficaram suspensas em sete escolas municipais nos bairros Boca do Mato, Porto do Carro, Monte Alegre, Jardim Esperança e Tangará.