Outubro Rosa: PAM de São Cristóvão, em Cabo Frio, promove ação de saúde e conscientização

Nesta quinta-feira (5), o PAM (Posto de Atendimento Médico), localizado no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, abriu as portas para reforçar junto a população sobre a Campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos da saúde da mulher. O evento foi marcado por um delicioso café da manhã e um ambiente de confraternização entre profissionais da unidade e pacientes.

Para destacar a relevância de falar sobre o tema, o PAM foi decorado com tons de rosa, símbolo da campanha, e repleto de materiais informativos sobre exames e orientações de saúde.

Os pacientes presentes tiveram acesso a serviços essenciais, incluindo exames de mamografia, aferição de pressão e glicemia, além dos atendimentos das Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICs) e palestras realizadas pelos profissionais de saúde.

O evento contou com a presença da prefeita Magdala Furtado, e do secretário de saúde, Bruno Alpacino, que prestigiaram o momento e tiveram a oportunidade de conversar com pacientes e funcionários.

“Quero que todas as mulheres se sintam abraçadas por mim. Outubro é o mês de prevenção e não poderia deixar de prestigiar esse momento de carinho para todas vocês. Entendo a jornada e a luta da mulher, por isso reforço que a gente precisa se cuidar. Esse mês estamos dando uma prioridade para ofertar os exames. Hoje tenho o privilégio de contribuir para os cuidados das nossas mulheres. O meu desejo é cuidar de cada cidadão. É o que eu faço, desde a hora que acordo, pensando na melhoria da nossa cidade para a população”, disse a prefeita.

O secretário de Saúde, Bruno Alpacino, destacou sobre as intensificações dos serviços de saúde da mulher na unidade durante todo o mês.

“Durante todo o mês nossas unidades de saúde estarão voltadas para a campanha. Aqui no PAM de São Cristóvão estaremos fazendo atendimento ultrassonografia ginecológica e de mama, além das consultas diariamente, entre outas atividades. Gostaria de agradecer a equipe e cada profissional que tem se empenhado com dedicação para atender e acolher os pacientes”, disse o secretário.

Além das atividades no PAM de São Cristóvão, a campanha do Outubro Rosa já está em pleno andamento em Tamoios, onde, desde segunda-feira (3) o atendimento móvel do Centro de Atendimento à Mulher (CAM) está realizando exames de mamografia, densitometria óssea, oftalmologia, preventivo e ultrassonografia . O caminhão de exames ficará estacionado em frente ao Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (CEAD) até o dia 13 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A partir do dia 16, o caminhão estará em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, onde permanecerá até o dia 31.

Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Estratégias de Saúde da Família (ESF), bem como o Hospital Municipal da Mulher e os Postos de Atendimento Médico (PAM), também realizarão uma série de ações e orientações voltadas para a detecção precoce do câncer de mama e colo de útero, além de ampliar a oferta de cuidados.